У Маріуполі окупанти планують нову хвилю переслідувань

Маріупольців, незадоволених діями окупаційної "влади", яка не збирається забезпечувати житлом місцевих мешканців, переслідуватимуть силовики.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі розпочнеться нова хвиля “зачисток” за вказівкою Пушиліна задля придушення громадського незадоволення", - зазначив радник мера.

За його словами, причиною стала колективна скарга, ініційована маріупольчанкою Світланою Доценко. "Гауляйтери" Донецької області прописали рішення про надання нового житла в якості компенсації за втрачене таким чином, що отримати його маріупольцям неможливо.

Тому маріупольці поставили запитання: для кого будуються всі нові будинки, якщо не для місцевих жителів? Окупаційна "влада" видала наказ “придушити це неподобство” - знайти авторів та підписантів скарги, аби через підвал та тортури "пояснити", що не можна ставити такі запитання та скаржитись.

На думку Андрющенка, у нові будинки заселятимуть росіян, яких вже зараз у Маріуполі нараховується майже 30 тисяч, без урахування військових. З весни ж очікується не тільки збільшення чоловічого населення міста за рахунок громадян РФ, але й переїзд їх родин в Маріуполь “на період відбудови”.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують зносити будинки в Маріуполі. При цьому, у 30% багатоповерхівок живуть люди.