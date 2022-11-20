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Кулеба закликав заборонити російську телепропаганду через підбурювання до геноциду

Росіяни визнають, що б’ють по інфраструктурі для того, щоб створити людям нестерпні умови.

Кулеба закликав заборонити російську телепропаганду через підбурювання до геноциду
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що в ефірах підконтрольних Кремлю телеканалів фактично здійснюється підбурювання до геноциду українців і ці ресурси варто заборонити в усіх країнах світу.

Про це він написав у своєму Twitter, коментуючи фрагменти з ефіру російського телеканалу.

У ньому прямо розповідають, що метою ракетних ударів Росії є енергетична інфраструктура, а коментуючий це все депутат Держдуми заявляє, що це є "виявом священної ненависті" до українців і має на меті змусити цивільне населення вимагати капітуляції. 

"Підбурювання до геноциду на російському телебаченні - у повному розпалі. Вони визнають, що Росія б’є по українській критичній інфраструктурі для того, щоб створити нестерпні умови для цивільного населення, та закликають до нових ударів. Російську пропаганду потрібно повністю заборонити - і в ЄС, і в інших країнах світу", - відреагував Кулеба. 

Раніше Кулеба закликав G20 висловити принципову реакцію на масований ракетний обстріл, який Росія влаштувала під час саміту "двадцятки".

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