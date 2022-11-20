Для звільнення Луганщини потрібен час, - Східне угруповання

Ворожі війська у Луганській області посилили окупанти, які зуміли втекти з Харківщини та Лиману.

Військова операція зі звільнення Луганської області буде складною. Російські окупанти встигли закріпитися на території регіону і отримали підтримку у вигляді бойовиків так званої "ЛНР" і сил, які втекли з Харківщини.

Таку заяву зробив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує УНІАН.

"У ворога там було формування, це так зване "ЛНР", яке він використовував в якості плацдарму для підготовки нападу на нас, в тому числі створивши там цей корпус "народної міліції". Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, тренувався, коли була Операція об'єднаних сил", - сказав Череватий.

Череватий також зазначив, що росіяни організували інженерне обладнання позицій. А угруповання ворожих військ у Луганській області посилили окупанти, які зуміли втекти з Харківщини та Лиману на Донеччині. Це вплинуло на тактику дій ЗСУ. Українські захисники не проводять лобові атаки, а завдають ударів високоточною зброєю і здійснюють швидкі контрнаступи.

"Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, в тому числі високоточними боєприпасами, і тільки з'являється можливість, як це було в останній раз в Макіївці, ми звільняємо досить швидко. Просто для цього потрібен час", — заявив Череватий.

Нагадаємо, що вже 12 населених пунктів Луганської області звільнені від російських загарбників.

У Луганській ОВА повідомили, що село Макіївка у Сватівському районі фактично зруйноване окупантами.