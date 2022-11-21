У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
ГоловнаСвіт

Литва схвалила відправку додаткових боєприпасів Україні

Сума військової допомоги від країни вже складає понад 232 млн євро. 

Литва схвалила відправку додаткових боєприпасів Україні
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Рада Державної оборони Литви схвалила відправку додаткових боєприпасів Україні. Про це в твіттер повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Про які саме боєприпаси йдеться – він не написав. 

"Підтримка Литвою України перевищує 640 млн євро, а військова підтримка становить понад 232 млн євро", – написав він.

 

Цього місяця Литва вже надіслала Україні 12 бронетранспортерів М113, зокрема 10 БТР із мінометами 120-мм калібру. Також були надіслані боєприпаси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також