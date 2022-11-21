Литва схвалила відправку додаткових боєприпасів Україні

Сума військової допомоги від країни вже складає понад 232 млн євро.

Рада Державної оборони Литви схвалила відправку додаткових боєприпасів Україні. Про це в твіттер повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Про які саме боєприпаси йдеться – він не написав.

"Підтримка Литвою України перевищує 640 млн євро, а військова підтримка становить понад 232 млн євро", – написав він.

Lithuania's 🇱🇹 support to Ukraine 🇺🇦exceeds 640 million € and military support amounts to over 232 million €. Today 🇱🇹 State Defense Council approved to send additional ammunition to Ukraine. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 21, 2022

Цього місяця Литва вже надіслала Україні 12 бронетранспортерів М113, зокрема 10 БТР із мінометами 120-мм калібру. Також були надіслані боєприпаси.