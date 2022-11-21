Італія продовжить постачати зброю Україні в 2023 році, - міністр

Уряд звернеться до парламенту з проханням схвалити відповідний закон.

Фото: від учасників мітингу в Мілані

Уряд Італії звернеться до парламенту з проханням схвалити новий закон про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року.

Про це заявив міністр оборони Гвідо Крозетто в інтерв’ю газеті Il Foglio, передає "Радіо Свобода".

Як повідомляє агентство Reuters, італійський уряд може надсилати допомогу Україні, не просячи щоразу дозволу парламенту, на підставі документу, термін дії якого закінчується наприкінці року.

"Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити цей же захід, продовживши його дію на весь 2023 рік", - пояснив Крозетто.

За його словами, Італія продовжить постачати зброю "в той час і в той спосіб, який ми погодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом".

Раніше цього місяця представник владної коаліції повідомив, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які просив Київ.

Крозетто належить до правої партії "Брати Італії" нової прем’єрки Італії Джорджії Мелоні, яка є прихильницею України. Двоє інших ключових членів владної коаліції, Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, – більш неоднозначні, оскільки обидва мають історичні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден обговорив з премʼєркою Італії зобов’язання продовжувати підтримку України та притягнути Росію до відповідальності.