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Росіяни влучили у житловий будинок на Харківщині, є загиблий та поранений

За добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів.

Росіяни влучили у житловий будинок на Харківщині, є загиблий та поранений
Фото: ДСНС

Під завалами житлового будинку у Куп'янському районі Харківської області, зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу в неділю ввечері, знайдено одного загиблого та одного постраждалого.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що за добу 20 по 21 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: 11 – на ліквідацію пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами. Також рятувальники вісім разів виїжджалидля надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Один раз рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів.

"У смт. Шевченково Куп’янського району ворожий снаряд потрапив у двоповерховий багатоквартирний будинок, внаслідок чого було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка, в важкому стані його передали медичним працівникам та ще одна людина загинула. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.

Також повідомляється, що мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.

Нагадаємо, днями на Харківщині під час ліквідації наслідків ракетного удару Росії постраждали восьмеро людей. Також в Ізюмському районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік.

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