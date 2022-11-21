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Залужний привітав українських захисників із Днем Десантно-штурмових військ

"Всі без винятку бригади наших ДШВ – легендарні".

Залужний привітав українських захисників із Днем Десантно-штурмових військ
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ.

Привітання опубліковане на його сторінці у фейсбуці.

"Дорогі бойові друзі! Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас! Слава ДШВ! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко затвердив перейменування високомобільних десантних військ Збройних Сил України в Десантно-штурмові війська, а також переніс День десантника з 2 серпня на 21 листопада.

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