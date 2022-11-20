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В районі Мелітополя пролунали вибухи, - міський голова

Повідомляють про три потужних вибухи в районі селища Веселе, поблизу залізничної станції.

В районі Мелітополя пролунали вибухи, - міський голова

Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров у Telegram.

"Гучно у Мелітопольському районі. Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції", - йдеться у повідомленні.

Інші деталі уточнюються.

Нагадаємо, на цьому тижні у Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Внаслідок вибуху, що стався 15 листопада зранку, він отримав поранення та був доставлений до лікарні у дуже важкому стані. Колишній депутат від ОПЗЖ курував незаконний розподіл землі та майна, а також допомагав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.

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