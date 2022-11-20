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Завтра планові відключення відбудуться у всіх регіонах України

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Завтра планові відключення відбудуться у всіх регіонах України
Фото: EPA/UPG

Завтра, 21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Про це повідомили в Укренерго.

“Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання”, – зазначили енергетики. 

На понеділок додаткові аварійні відключення також не прогнозуються.

Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за цим посиланням

“Укренерго” не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання”, – додали в Укренерго.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що ворог готує інформаційно-психологічну операцію на тему відключень електроенергії

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