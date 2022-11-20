Нових ракетних ударів можна очікувати будь-коли, - Ігнат

Виробництво достатньої кількості ракет потребує від одного до двох тижнів.

Нових масованих ракетних ударів від російських окупантів можна очікувати будь-коли.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує ZN.ua.

За його словами, виробництво достатньої кількості ракет для такого удару потребує від одного до двох тижнів.

"Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті", - наголосив Ігнат.

Він також додав: "У РФ є "Іскандери", але вже в достатньо малій кількості, а от "Калібри" і ракети Х-101 росіяни продовжують виготовляти".

Раніше речник Повітряних Сил Юрій Ігнат припустив, що здійснюючи масовані обстріли, росіяни хочуть схилити Україну до перемовин на своїх умовах, але, на його думку, про новий широкий наступ не йдеться.

Як наголосили у ОК "Південь", оперативні повідомлення у соціальних мережах про райони, в яких працюють українські підрозділи ППО, можуть допомагати ворогам.