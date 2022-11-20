У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
ГоловнаСуспільствоВійна

Нових ракетних ударів можна очікувати будь-коли, - Ігнат

Виробництво достатньої кількості ракет потребує від одного до двох тижнів.

Нових ракетних ударів можна очікувати будь-коли, - Ігнат
Комплекс «Іскандер»
Фото: defence-ua.com

Нових масованих ракетних ударів від російських окупантів можна очікувати будь-коли. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує ZN.ua. 

За його словами, виробництво достатньої кількості ракет для такого удару потребує від одного до двох тижнів.

"Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті", - наголосив Ігнат.

Він також додав: "У РФ є "Іскандери", але вже в достатньо малій кількості, а от "Калібри" і ракети Х-101 росіяни продовжують виготовляти".

Раніше речник Повітряних Сил Юрій Ігнат припустив, що здійснюючи масовані обстріли, росіяни хочуть схилити Україну до перемовин на своїх умовах, але, на його думку, про новий широкий наступ не йдеться. 

Як наголосили у ОК "Південь", оперативні повідомлення у соціальних мережах про райони, в яких працюють українські підрозділи ППО, можуть допомагати ворогам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також