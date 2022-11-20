Окупанти вивезли до Криму близько 500 зрадників з Херсонщини та Запоріжжя

Російські загарбники вивезли 500 колаборантів з родинами з окупованих Херсонської та Запорізької областей до Криму.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Людей розселили у двох пансіонатах у Севастополі. Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
У Центрі національного спротиву наголошують, що ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння.
Нагадаємо, що Служба безпеки України встановила особи ще 11 поплічників російських військ, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.