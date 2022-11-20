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Окупанти вивезли до Криму близько 500 зрадників з Херсонщини та Запоріжжя

Людей розселили у двох пансіонатах у Севастополі.

Окупанти вивезли до Криму близько 500 зрадників з Херсонщини та Запоріжжя
Ілюстративне фото
Фото: Радіо Свобода

Російські загарбники вивезли 500 колаборантів з родинами з окупованих Херсонської та Запорізької областей до Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Людей розселили у двох пансіонатах у Севастополі. Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву наголошують, що ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння. 

Нагадаємо, що Служба безпеки України встановила особи ще 11 поплічників російських військ, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

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