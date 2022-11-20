Швеція готує додаткову допомогу Україні

Іспанія та Швеція готують нові пакети допомоги Україні. Про це стало відомо на полях Парламентської асамблеї НАТО у Мадриді, повідомила пресслужба Верховної Ради.

Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе у складі української делегації взяла участь у засіданні асамблеї.

Разом з колегами-депутатами Іванна Климпуш-Цинцадзе провела багато двосторонніх зустрічей, зокрема з італійською, шведською делегаціями та з делегацією Європейського Парламенту. Також вона взяла участь у засіданні безпекового та політичного комітетів.

“Під час засідань обговорювали можливості відповіді НАТО загалом і конкретних країн, зокрема, Іспанії, на війну росії проти України. Українську делегацію запевнили у повній підтримці України”, – йдеться у повідомленні.

Шведська делегація, за словами голови Комітету, поінформувала, що нещодавно парламент Швеції підтримав новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн євро.

Невдовзі Швеція планує додаткові обсяги допомоги, робота над цим уже триває. “Вони розуміють наскільки важливо цю допомогу підтримувати і далі розвивати”, – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Представники італійської делегації запевнили українських колег, що зі зміною уряду підтримка України, зокрема і військова, залишиться незмінною.

Іспанська сторона також запевнила українських представників у повній підтримці та солідарності. Ця країна проводить тренування для українських вояків та допомагає лікувати поранених. 32 військових, що були поранені на полі бою в Україні, зараз проходять лікування в Іспанії. Країна також обіцяє і надалі підтримувати Україну зброєю.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україні потрібно ще 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 ракетних систем залпового вогню, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо.