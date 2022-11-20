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Росіяни вивели в Чорне море один корабель з "Калібрами"

У Середземному морі зафіксовані десять ворожих кораблів.

Росіяни вивели в Чорне море один корабель з "Калібрами"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають вісім російських кораблів, зокрема один ракетоносій із чотирма "Калібрами" на борту.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному морі зафіксовані десять ворожих кораблів, зокрема п'ять носіїв "Калібрів" із загальним залпом 76 ракет.

Протягом доби, за даними ВМС, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – два судна, жодне з яких не вийшло з протоки Босфор; до Чорного моря – 20 суден, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили ліквідували близько 330 окупантів і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 84 210 військових.

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