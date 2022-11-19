Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів
​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів
Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Баланс сил змінився, Росія приречена на поразку, – Резніков
Баланс сил змінився, Росія приречена на поразку, – Резніков
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Ефект Бенксі
Ефект Бенксі
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ встановила ще 11 організаторів російського псевдореферендуму в окупованих містах Запорізької області

Вони збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків".

СБУ встановила ще 11 організаторів російського псевдореферендуму в окупованих містах Запорізької області

Служба безпеки встановила особи ще 11 поплічників російських військ, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисники входили до складу створених агресором «территориальных избирательных комиссий» в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській. Серед 11-ти викритих колаборантів четверо перебували на «посадах» так званих голів «теризбиркомов». Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівських ЗМІ.

Крім того, зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної адміністрації. У подальшому ворог використовував дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колаборантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, прокуратура підозрює мешканок окупованого Токмака у пособництві російським окупантам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також