СБУ встановила ще 11 організаторів російського псевдореферендуму в окупованих містах Запорізької області

Служба безпеки встановила особи ще 11 поплічників російських військ, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисники входили до складу створених агресором «территориальных избирательных комиссий» в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській. Серед 11-ти викритих колаборантів четверо перебували на «посадах» так званих голів «теризбиркомов». Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівських ЗМІ.

Крім того, зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної адміністрації. У подальшому ворог використовував дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колаборантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, прокуратура підозрює мешканок окупованого Токмака у пособництві російським окупантам.