Одному з колаборантів вже оголосили підозру у державній зраді.

У Херсоні правоохоронці виявили список зрадників, які служили у "поліції" окупантів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що колаборанти втекли з Херсона, але залишили у своєму офісі докази державної зради. Зокрема, виявлено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними зрадників.

Одному з колаборантів вже оголосили підозру у державній зраді. Він з окупантами брав участь в обшуках у співробітників поліції, забирав у них зброю та боєприпаси.

"За прагнення до служби він отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з двоглавою куркою за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку РФ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці готуються оголосити фігурантам підозру у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Санкції статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що співробітники СБУ та Нацполіції затримали на деокупованій території Херсонщини місцевого депутата від забороненої в Україні партії «опозиційна платформа - за життя», який працював на росіян у період окупації регіону.