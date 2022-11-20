РФ випустила понад 4700 ракет за 270 днів війни, – Зеленський

"Повернення миру можливе тоді, коли кожен у світі розуміє, що ніхто не заслуговує жодного дня терору".

Росія застосувала понад 4700 ракет за 270 днів повномасштабної війни.

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

“Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни”, – ззаначив він.

Зеленський підкреслив, що повернення миру можливе тоді, коли кожен у світі розуміє, що ніхто не заслуговує жодного дня терору.

Він зазначив, що українська формула миру дуже чітка – і кожен її пункт абсолютно пропрацьований.

“Радіаційна і ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни. Кожен із цих пунктів – це конкретні рішення, те, що потрібно зробити для безпеки”, – сказав президент.

Очільник країни зазначив, що російська агресія не просто припиниться – буде відновлено стабільність і передбачуваність для всіх у світі. “Ось чому наша формула миру – це формула миру для світу. І я пропоную всім лідерам, усім сумлінним країнам обрати той елемент формули миру, який ви можете допомогти нам реалізувати”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нових масованих ракетних ударів від російських окупантів можна очікувати будь-коли.