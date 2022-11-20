Поки невідомо, звідки випустили ракету по Пшеводуву, - Моравецький

Станом на сьогодні, слідство ще остаточно не встановило, звідки було запущено ракету, яка 15 жовтня впала у польському селі Пшеводув біля кордону з Україною.

Про це повідомив Укрінформ цитуючи прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час спільної пресконференції з главою уряду Фінляндії у Гельсінкі.

Відповідаючи на запитання, чи українська сторона визнала, що це була їхня ракета, глава польського уряду зазначив, що польська сторона поки що не знає чия це була ракета.

"Нехай над цим працюють експерти і прокурори", - підкреслив Моравецький.

Він додав, що до розслідування запрошено українських, а також міжнародних експертів, зокрема зі США та країн НАТО.

Прем’єр зазначив, що слідство володіє доказовими матеріалами, зокрема відеоматеріалами Прикордонної служби Польщі. Однак вони "зі 100-відсотковою упевненістю не показують, звідки було запущено ракету".

“Маємо надалі збирати докази. Слідство ще трохи триватиме”, - констатував Моравецький.

За його словами, Польща хоче зберегти відкритість у слідстві.

"Особливо ми хочемо, щоб наші українські друзі і партнери були переконані, що результат слідства не викликає сумніву. Тому ми їх запросили до розслідування", - наголосив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, у селі Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік польсько-українського кордону, внаслідок вибуху ракети 15 листопада загинули двоє людей. Україна виступає за спільне розслідування падіння ракети в Польщі.