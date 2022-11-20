Головне за день. Неділя, 20 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, вибухи на території ЗАЕС, ЗРК Crotale від Франції, планові відключення 21 листопада. Яким запам’ятається 270-й день повномасштабної війни.

Увечері неділі Генштаб Збройних Сил України повідомив, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області.

Противник завдав двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.

Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі республіки Білорусь. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це так часто оголошується повітряна тривога у всіх областях нашої держави.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 20 листопада – в нашій новині.

Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак.

За словами міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню. Загальний обсяг військової допомоги від Франції становить 550 млн євро повідомляє BFMTV.

Яку зброю Франція передала Україні — в нашій новині.

Наразі розглядається також запит про передачу Україні радіолокаційних станцій.

Чергову партію військової допомоги передала Україні Німеччина, повідомили у Міністерстві оборони України.

До України зокрема доставлено боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II та три великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8).

Що ще включає новий пакет допомоги від Німеччини — в нашій новині.

Увечері 19 листопада і зранку 20-го після періоду відносного спокою на території Запорізької АЕС пролунали вибухи.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили в штаб-квартиру Агентства, що відновився обстріл як поблизу, так і на території ЗАЕС. За короткий проміжок часу вранці 20 листопада було чутно більше десятка вибухів. Команда МАГАТЕ також могла побачити деякі вибухи зі своїх вікон.

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї.

Згодом "Енергоатом" повідомив, що російські окупанти вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 ЗАЕС і відновлення виробництва електроенергії для потреб України.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії для потреб України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нещодавно "Енергоатом" ухвалив рішення, а Державна інспекція ядерного регулювання України надала дозвіл на виведення енергоблоків 5 і 6 на мінімально контрольований рівень потужності.

Водночас російські військові всіляко намагалися не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські спецслужби планують на території Білорусі низку терористичних актів на об’єктах критичної інфраструктури. "Інциденти" також хочуть влаштувати на території, яка межує з ЄС та Україною.

"Одна з головних цілей – Білоруська атомна електростанція "Островець", - сказано в повідомленні.

"Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності", - повідомляє розвідка.

У ГУР зазначають, що, на думку розробників "проєкту", все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів, а також створити необхідну для Кремля думку в білоруському суспільстві.

У розвідці нагадують, що АЕС "Островець" побудовано за режиму Лукашенка у 2020 році за російським проєктом і на російські гроші. Міжнародні експерти зазначають, що будівництво відбулося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на АЕС "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на станції відбулося кілька серйозних аварій.

Завтра, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення.

“Упродовж вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання”, – зазначили енергетики.

На понеділок додаткові аварійні відключення також не прогнозуються.

Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що ворог готує інформаційно-психологічну операцію на тему відключень електроенергії.

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