9 років тому українці вийшли на Майдан.

Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. Адже 22 листопада 2004 року розпочалася Помаранчева революція, а 9 років тому, 21 листопада 2013 року – Революція Гідності.

З цієї нагоди 21 листопада відбулося покладання квітів, запалення лампадок на пам'ятних місцях революції, повідомляє Lb.ua.

Покладання квітів відбувалося на алеї Героїв Небесної Сотні, біля Меморіалу киянам, що загинули за цілісність і незалежність України на вул. Грушевського і біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи.