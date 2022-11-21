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День Гідності та Свободи: на алеї Героїв Небесної Сотні поклали квіти та запалили лампадки

9 років тому українці вийшли на Майдан.

День Гідності та Свободи: на алеї Героїв Небесної Сотні поклали квіти та запалили лампадки

Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. Адже 22 листопада 2004 року розпочалася Помаранчева революція, а 9 років тому, 21 листопада 2013 року – Революція Гідності. 

З цієї нагоди 21 листопада відбулося покладання квітів, запалення лампадок на пам'ятних місцях революції, повідомляє Lb.ua.

Покладання квітів відбувалося на алеї Героїв Небесної Сотні, біля Меморіалу киянам, що загинули за цілісність і незалежність України на вул. Грушевського і біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

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