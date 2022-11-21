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На Сумщині майже 15 тис. абонентів лишились без світла

Аварійні бригади вже працюють.

На Сумщині майже 15 тис. абонентів лишились без світла
Фото: ukrinform.ua

У Сумській області через аварію на повітряних лініях без електрики залишилося майже 15 тисяч абонентів.

Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Через аварії на повітряних лініях без електрики залишаються 14 987 абонентів. А саме, у Буринській громаді - 770, Юнаківській - 1016, Білопільській - 3983, Роменській - 8771, Недригайлівській - 447 споживачів", - розповів він.

За словами Живицького, аварійні бригади вже працюють, щоб повернути світло до будинків мешканців регіону.

Нагадаємо, що у київських школах на тлі відключень світла навчання розпочинатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня.

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