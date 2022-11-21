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Від спортсменів та зірок до дипломатів та полярників станції "Академік Вернадський": мережею шириться флешмоб #ЖовтаСтрічка

Для участі у флешмобі потрібно пов’язати жовту стрічку або скористатись instagram-маскою, зробити фото або відео та викласти у соцмережі з хештегами #ЖовтаСтрічка, #YellowRibbon.

Сьогодні, 21 листопада, у День гідності та свободи, соціальними мережами шириться флешмоб #ЖовтаСтрічка на підтримку опору українців на тимчасово окупованих Росією територіях.

Рух громадянського спротиву «Жовта стрічка» виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як місто захопили російські війська, і швидко поширився на інші окуповані території — від Бердянська до Енергодара, від Луганська до Нової Каховки, від Криму до Донеччини.

Флешмоб вже підтримало Представництво України при Європейському Союзі в Брюсселі. «У День гідності та свободи ми пов’язуємо жовту стрічку біля кварталу Європарламенту в центрі Брюсселя на підтримку незламних українців. Україна переможе!» — говорить Всеволод Ченцов, представник України при Європейському Союзі. 

Також жовту стрічку сьогодні прикріпили собі на одяг працівники української дослідницької станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. «У такий спосіб ми хочемо подякувати всім, хто на захоплених Росією територіях чинить відчайдушний опір і показує, що це наша земля, це Україна! Ви — справжні герої! Пишаємося вами і хочемо, щоб ви відчували нашу підтримку з Антарктиди», — написали полярники на офіційній сторінці в Instagram.

Гравці футбольного клубу «Динамо» вийшли з жовтими стрічками на матч із рівненським клубом «Верес». Також флешмоб підтримали футболісти ФК «Шахтар»: Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Олексій Шевченко, Тарас Степаненко та Анатолій Трубін. 

Cеред зірок та лідерів думок флешмоб #ЖовтаСтрічка підтримали: музиканти Святослав Вакарчук, Джамала, Тіна Кароль, Lida Lee, Павло Зібров; гурти «ДахаБраха», «Антитіла», «Друга ріка»; телеведучі Андрій Бєдняков і Тимур Мірошниченко з дружиною Інною; співак, військовослужбовець та очільник «Культурного десанту» Коля Сєрга; німецький дизайнер Френк Пітер Вайлд та інші.

До флешмобу може долучитися кожен охочий. Для участі потрібно пов’язати жовту стрічку або скористатись instagram-маскою, зробити фото або відео та викласти у соцмережі з хештегами #ЖовтаСтрічка, #YellowRibbon.

Подробиці про флешмоб та опір українців на тимчасово окупованих територіях можна дізнатися на сайті ініціативи. Флешмоб «Жовта стрічка» організували комунікаційна агенція Gres Todorchuk та рух громадянського спротиву «Жовта стрічка» в межах проєкту підтримки українців на тимчасово окупованих територіях #НазавждиУкраїна.

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