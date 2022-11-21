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На Київщині відкриваються пункти обігріву, оснащені генераторами і обігрівачами

Наразі пункти обігріву працюватимуть у тестовому режимі.

На Київщині відкриваються пункти обігріву, оснащені генераторами і обігрівачами
Фото: Київська ОВА

У Київській області починають працювати пункти обігріву.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Згідно з повідомленням, в пунктах є теплі речі та ковдри, запаси їжі та води, аптечки. Тепло забезпечуватимуть пічки, електрообігрівачі або теплові пушки.

“У пунктах жителі можуть підключитися до Wi-fi та підзарядити телефон. На деяких локаціях є ігрові зони для дітей, а охочі можуть долучитися до плетіння маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок”, – йдеться у повідомленні.

 

Такі пункти обігріву поки працюватимуть у тестовому режимі та будуть поступово відкриватися за необхідністю по всіх громадах області.

Адресу найближчого пункту обігріву та графік роботи дізнавайтеся на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у спальних районах Харкова будуть облаштовані понад 100 пунктів обігріву.

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