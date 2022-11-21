Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ГоловнаПраво

У 2022 році по справах Майдану було повідомлено про підозру 27 особам, – ОГ

Наразі прокурорами забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 120 судових справах стосовно 247 осіб.

У 2022 році по справах Майдану було повідомлено про підозру 27 особам, – ОГ
Фото: З архіву владики Бориса Гудзяка

У 2022 році за процесуального керівництва прокурорів профільного департаменту Офісу генпрокурора по так званих справах Майдану було повідомлено про підозру 27 особам.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Під час вчинення інкримінованих підозрюваним злочинів: двоє були високопосадовцями, 17 –правоохоронцями, один – суддею та сім – цивільними особами", – йдеться у повідомленні.

Крім того, було отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 26 підозрюваних. До суду скеровано 19 обвинувальних актів стосовно 50 осіб.  

Наразі прокурорами профільного департаменту забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 120 судових справах стосовно 247 осіб.

Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у серпні в ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному розгоні студентів Євромайдану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також