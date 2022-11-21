У 2022 році по справах Майдану було повідомлено про підозру 27 особам, – ОГ

У 2022 році за процесуального керівництва прокурорів профільного департаменту Офісу генпрокурора по так званих справах Майдану було повідомлено про підозру 27 особам.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Під час вчинення інкримінованих підозрюваним злочинів: двоє були високопосадовцями, 17 –правоохоронцями, один – суддею та сім – цивільними особами", – йдеться у повідомленні.

Крім того, було отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 26 підозрюваних. До суду скеровано 19 обвинувальних актів стосовно 50 осіб.

Наразі прокурорами профільного департаменту забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 120 судових справах стосовно 247 осіб.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у серпні в ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному розгоні студентів Євромайдану.