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НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського

Він підозрюється в організації схеми, що завдала мільйонних збитків Одеському припортовому заводу. 

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього народного депутата (БПП) Олександра Грановського. Справа стосується корупційної схеми на Одеському припортовому заводі. 

Місце перебування Грановського нині невідоме, повідомили в пресслужбі НАБУ. Підозру йому оголошували заочно. 

За даними слідства, Грановський організував схему, що завдала збитків ОПЗ на суму 93,3 млн гривень. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. 

Слідство встановило, що "народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ»".

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї ОПЗ недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У березні 2020 підозру в цій справі було оголошено чотирьом учасникам схеми: 

  • довіреній особі екснардепа — ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України
  • заступнику директора АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України
  • начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України
  • власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми теж оголосили в розшук.

Підозра самому Грановському в цій схемі була оголошена в жовтні цього року. 

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