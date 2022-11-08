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Повідомлено про підозру дев’яти особам, які вербували жінок для сексуальної експлуатації, - ОГ

Зловмисники залучали жінок до занять проституцією в Королівстві Марокко та у Києві.

Повідомлено про підозру дев’яти особам, які вербували жінок для сексуальної експлуатації, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру дев'яти особам, які у складі двох злочинних груп вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, троє мешканців столиці спільно з громадянином Королівства Марокко підшуковували привабливих жінок серед колишніх учасниць конкурсів краси, ведучих популярних ток-шоу на телебаченні, інстаграм-блогерів та пропонували їм "працевлаштування" у Королівстві Марокко у модельному бізнесі. Проте, справжньою їхньою метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру бізнесменам у Маракеші", - йдеться у повідомленні.

Кожен з учасників групи мав чіткі обов’язки. Один відповідав за оформлення віз, двоє інших - організовували переміщення жінок через кордон.

У ході проведення слідчих та оперативних заходів двоє учасників злочинної схеми були викриті під час спроби переправити через кордон 20 жінок. Наразі їм повідомлено про підозру за фактом торгівлею людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

В ході документування цього злочину правоохоронці викрили ще одну групу, яка організувала в Києві та інших регіонах України діяльність з надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Вони створили десять Telegram-каналів та чотири WhatsApp-групи, за допомогою яких залучали дівчат до зайняття проституцією. Вартість інтимних послуг становила від 700 до 3000 доларів США за годину.

Групі осіб повідомлено про підозру у сутенерстві та втягненні особи у зайняття проституцією (ч. 2 ст. 303 КК України).

Раніше повідомлялось, що у Росії виправдали священника РПЦ, засудженого у Білорусі за сутенерство.

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