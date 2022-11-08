До поліції Запорізької області надійшло 35 повідомлень про руйнування внаслідок російських обстрілів цими вихідними.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

“Минулими вихідними ворог завдав ударів по обласному центру та околицях міста. На пологівському напрямку війська РФ зруйнували центр Гуляйполя, пошкодили оселі на Оріхівщині. У результаті – є жертви та поранені цивільні громадяни”, – йдеться у повідомленні.

Ворожого вогню зазнало Запоріжжя, Вільнянщина, населені пункти Пологівського району.

Військові РФ завдали декілька ударів по території промислової зони у Вільнянську. На підприємствах вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення та автомобілі. Одна ракета розірвалася в повітрі, інша – влучила в поле на околиці міста.

У неділю вночі окупаційні війська обстріляли обласний центр. Один ракетний удар прийшовся по території приватного підприємства – відбулося займання будівлі.

Після того, як локалізували пожежу, рятувальники знайшли під завалами тіло 45-річного чоловіка.

Інший ворожий удар зафіксовано у приватному секторі Запоріжжя. Ракета влучила у земельну ділянку, вибуховою хвилею пошкоджені автівки, а також вікна у двох багатоповерхівках.

Також росіяни нещадно гатили по території Пологівського району. Пошкодження домівок зафіксовано на Оріхівщині. Проте найбільших руйнувань укотре зазнало Гуляйполе – росіяни здійснили запуск ракет С-300 прямісінько по центру міста. Тепер замість спорткомплексу залишилися руїни. Також значних руйнувань зазнали й будівлі неподалік епіцентру влучання.

Окрім цього, під обстрілами загарбників опинилися приватні будинки місцевих жителів.

В умовах постійних обстрілів, господарі осель намагаються “залатати” наслідки попередніх прильотів, як отримують нові удари від російських “визволителів”.

Унаслідок збройної агресії до лікарні доставлено 45-річного жителя Оріхова, який отримав вогнепальне осколкове поранення під час ворожої атаки на місто.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ, рятувальники, спеціалісти відповідних профільних служб. За кожним фактом воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Правова кваліфікація – за статтею 438 Кримінального кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни”.

Нагадаємо, 7 листопада близько восьмої ранку загарбники обстріляли село Запорізького району ракетами С300.