До поліції Запорізької області надійшло 35 повідомлень про руйнування внаслідок російських обстрілів цими вихідними.
Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
“Минулими вихідними ворог завдав ударів по обласному центру та околицях міста. На пологівському напрямку війська РФ зруйнували центр Гуляйполя, пошкодили оселі на Оріхівщині. У результаті – є жертви та поранені цивільні громадяни”, – йдеться у повідомленні.
Ворожого вогню зазнало Запоріжжя, Вільнянщина, населені пункти Пологівського району.
Військові РФ завдали декілька ударів по території промислової зони у Вільнянську. На підприємствах вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення та автомобілі. Одна ракета розірвалася в повітрі, інша – влучила в поле на околиці міста.
Після того, як локалізували пожежу, рятувальники знайшли під завалами тіло 45-річного чоловіка.
Також росіяни нещадно гатили по території Пологівського району. Пошкодження домівок зафіксовано на Оріхівщині. Проте найбільших руйнувань укотре зазнало Гуляйполе – росіяни здійснили запуск ракет С-300 прямісінько по центру міста. Тепер замість спорткомплексу залишилися руїни. Також значних руйнувань зазнали й будівлі неподалік епіцентру влучання.
В умовах постійних обстрілів, господарі осель намагаються “залатати” наслідки попередніх прильотів, як отримують нові удари від російських “визволителів”.
Унаслідок збройної агресії до лікарні доставлено 45-річного жителя Оріхова, який отримав вогнепальне осколкове поранення під час ворожої атаки на місто.
Нагадаємо, 7 листопада близько восьмої ранку загарбники обстріляли село Запорізького району ракетами С300.