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До поліції Запорізької області надійшло 35 повідомлень про руйнування через обстріли вихідними

Ворожого вогню зазнало Запоріжжя, Вільнянщина, населені пункти Пологівського району.

До поліції Запорізької області надійшло 35 повідомлень про руйнування через обстріли вихідними

До поліції Запорізької області надійшло 35 повідомлень про руйнування внаслідок російських обстрілів цими вихідними.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

“Минулими вихідними ворог завдав ударів по обласному центру та околицях міста. На пологівському напрямку війська РФ зруйнували центр Гуляйполя, пошкодили оселі на Оріхівщині. У результаті – є жертви та поранені цивільні громадяни”, – йдеться у повідомленні.

Ворожого вогню зазнало Запоріжжя, Вільнянщина, населені пункти Пологівського району.

Військові РФ завдали декілька ударів по території промислової зони у Вільнянську. На підприємствах вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення та автомобілі. Одна ракета розірвалася в повітрі, інша – влучила в поле на околиці міста.

У неділю вночі окупаційні війська обстріляли обласний центр. Один ракетний удар прийшовся по території приватного підприємства – відбулося займання будівлі.

Після того, як локалізували пожежу, рятувальники знайшли під завалами тіло 45-річного чоловіка.

Інший ворожий удар зафіксовано у приватному секторі Запоріжжя. Ракета влучила у земельну ділянку, вибуховою хвилею пошкоджені автівки, а також вікна у двох багатоповерхівках. 

Також росіяни нещадно гатили по території Пологівського району. Пошкодження домівок зафіксовано на Оріхівщині. Проте найбільших руйнувань укотре зазнало Гуляйполе – росіяни здійснили запуск ракет С-300 прямісінько по центру міста. Тепер замість спорткомплексу залишилися руїни. Також значних руйнувань зазнали й будівлі неподалік епіцентру влучання.

Окрім цього, під обстрілами загарбників опинилися приватні будинки місцевих жителів.

В умовах постійних обстрілів, господарі осель намагаються “залатати” наслідки попередніх прильотів, як отримують нові удари від російських “визволителів”.

Унаслідок збройної агресії до лікарні доставлено 45-річного жителя Оріхова, який отримав вогнепальне осколкове поранення під час ворожої атаки на місто.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ, рятувальники, спеціалісти відповідних профільних служб. За кожним фактом воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Правова кваліфікація – за статтею 438 Кримінального кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни”.

Нагадаємо, 7 листопада близько восьмої ранку загарбники обстріляли село Запорізького району ракетами С300.

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