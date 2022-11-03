Викрито схему продажу автомобілів на суму понад 1,6 млн грн, ввезених як гуманітарна допомога, - ОГ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора громадянину України повідомлено про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний налагодив схему продажу автомобілів, ввезених на територію України у вигляді гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

З цією метою у месенджері Telegram та на сайті OLX він створив групу з оголошеннями про асортимент та продаж автомобілів.

За результатами санкціонованих обшуків приміщень автосалону, які він використовував для продажу, вилучено сім позашляховиків, а також документацію, яка свідчить про їх ввезення на територію України у вигляді гуманітарної допомоги.

Загальна вартість вилучених автомобілів складає понад 1,6 млн грн, вони передані ЗСУ.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, у вересні депутати створили ТСК щодо розслідування фактів нецільового використання гуманітарної допомоги. Очолив ТСК народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Козир.