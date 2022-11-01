Кіберполіція доєдналася до міжнародного проєкту, що боротиметься з віртуальними шахрайствами

Кіберполіція України доєдналася до міжнародного проєкту з протидії “відмиванню” коштів із використанням віртуальних активів.

Про це повідомила пресслужба департаменту.

“В Австрії відбулась установча зустріч учасників проєкту “Інноваційні політичні рішення щодо зменшення ризиків з відмивання грошей, пов’язаних із віртуальними активами”. Сторони обговорювали спільні рішення у сфері регулювання ринку криптовалют, а також ризики, пов’язані з їхнім використанням у злочинних цілях”, – йдеться у повідомленні.

Організатори проєкту – Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Управління ООН боротьби з поширенням з наркотиків і злочинності (UNODC).

Участь у заході взяв начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел Департаменту кіберполіції Євгеній Панченко.

У рамках проєкту співробітники кіберполіції мають можливість отримати доступ до необхідних інструментів для фінансового моніторингу та розслідувань правопорушень, пов’язаних із віртуальними активами.

Крім цього, обмін досвідом на єдиній платформі між учасниками проєкту має сприяти розслідуванню воєнних злочинів, які вчиняються з використанням віртуальних активів.

Окрім представників правоохоронних та фінансових установ України, участь у презентації також брали правоохоронці Грузії та Молдови.

Наприкінці сторони обговорили перспективи розробки новітніх стандартів у роботі з віртуальними активами. Організатори заходу також зібрали пропозиції щодо допомоги у закупівлі програмних продуктів, необхідних представникам делегацій для роботи за даним напрямком.

Нагадаємо, влітку співробітники Служби безпеки України ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень.