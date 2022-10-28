Верховний Суд заборонив оскаржувати повістки у суді

Документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок.

Верховний Суд України визначив, що повістка Територіального центру комплектування та соцпідтримки не може бути оскаржена в суді.

Про це повідомляє у Facebook Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

Зазначається, що повістка є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до закону “Про військовий обов’язок і військову службу”.

До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду. Тому відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду.

“З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україні оголошено загальну мобілізацію. Отже, якщо вам виписали повістку та ви за неї розписалися, обов’язково прийдіть до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки”, – йдеться у повідомленні.

Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

До слова, за ухилення від військової служби при мобілізації в умовах війни передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. Депутати залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників.