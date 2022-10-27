Суд призначив тримання під вартою екснардепу Деркачу, який перебуває в розшуку

Після його затримання слідчий суддя має застосувати до підозрюваного цей запобіжний захід, або ж замінити на більш м’який.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екснардепу, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Мова йде про колишнього народного депутата Андрія Деркача, якого у вересні НАБУ оголосило в розшук.

Підозрюваному призначили тримання під вартою.

Оскільки його місцеперебування невідоме, під варту його візьмуть після затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування. Тоді слідчий суддя має вирішити питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який.

Нагадаємо, за інформацією НАБУ, Деркачу інкримінують ч. 2 ст. 28 (співучасть), ч. 1 ст. 111 (держзрада), ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

У 2019 році він поширював дезінформацію про "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації «Бурісма»", спрямовану на дискредитацію тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.

Згодом НАБУ та САП встановили російський слід у згаданій кампанії.



А за даними СБУ, екснардеп курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Деркач входив до агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії (ГРУ).