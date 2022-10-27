"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
ГоловнаПраво

Суд призначив тримання під вартою екснардепу Деркачу, який перебуває в розшуку

Після його затримання слідчий суддя має застосувати до підозрюваного цей запобіжний захід, або ж замінити на більш м’який.

Суд призначив тримання під вартою екснардепу Деркачу, який перебуває в розшуку
Фото: тг-канад Грунт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екснардепу, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Мова йде про колишнього народного депутата Андрія Деркача, якого у вересні НАБУ оголосило в розшук.

Підозрюваному призначили тримання під вартою.

Оскільки його місцеперебування невідоме, під варту його візьмуть після затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування. Тоді слідчий суддя має вирішити питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який.

Нагадаємо, за інформацією НАБУ, Деркачу інкримінують ч. 2 ст. 28 (співучасть), ч. 1 ст. 111 (держзрада), ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. 

У 2019 році він поширював дезінформацію про "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації «Бурісма»", спрямовану на дискредитацію тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена

Згодом НАБУ та САП встановили російський слід у згаданій кампанії. 

А за даними СБУ, екснардеп курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Деркач входив до агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії (ГРУ).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також