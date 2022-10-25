Харківський підприємець, вбивство якого замовили, і його водій під час вчинення злочину отримали поранення.

Національна поліція України викрила злочинців, які три роки тому на виїзді з Києва намагалися вчинити замовне вбивство колишнього співвласника Харківської фармацевтичної корпорації.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Під час виконання злочину бізнесмен та його водій отримали поранення, охоронець загинув.

Досудове слідство встановило, що в травні 2019 року члени організованої злочинної групи отримали замовлення цього злочину за грошову винагороду.

Понад пів року члени організованої групи, до якої входили мешканці Харківщини, ретельно готувалися до злочину: вели спостереження за офісом та місцем проживання бізнесмена, вивчали спосіб його життя, маршрути руху тощо.

“На початку листопада 2019 року до броньованого автомобіля Mercedes-Benz S600 бізнесмена, який зупинився на світлофорі на Брест-Литовському шосе поблизу населеного пункту Чайки, впритул під'їхав мотоцикліст та поклав на дах машини вибухівку”, – йдеться у повідомленні.

За кілька секунд вибухівка здетонувала, внаслідок чого бізнесмен та його водій отримали численні ушкодження, а поліцейський, який за договором здійснював охорону, загинув.

“Слідчі спільно з оперативниками карного розшуку впродовж трьох років провели значну кількість слідчих і розшукових дій, за результатами яких отримали вагомі докази причетності до вчинення цих особливо тяжких злочинів двох жителів міста Харкова. Один із підозрюваних після вчинення злочину втік до російської федерації та прийняв її громадянство”, – додали у поліції.

Іншого співучасника виконання вбивства на замовлення взято під варту.

Обом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вчинене на замовлення групою осіб), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку тижня у Києві вбили військового через суперечку на дорозі. Між чоловіками виник конфлікт через першочерговість проїзду.