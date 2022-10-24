​Поліція зареєструвала 1517 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії у Києві

З 24 лютого 2022 року поліцейські зареєстрували 1517 проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території Києва.

Про це повідомив голова столичної Нацполіції Іван Вигівський.

"Серед скоєних злочинів – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада, колабораційна діяльність, диверсія, порушення законів та звичаїв війни. З загальної кількості 816 таких кримінальних проваджень розслідує Служба безпеки. Лише за останні три тижні країна-терорист вкотре обстріляла Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожих прильотів загинуло 12 громадян, ще 60 було травмовано. Руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, також були пошкоджені та знищені близько 100 автомобілів", – написав він у фейсбуці.

Вигівський також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення було викрито та затримано 815 зловмисників, які скоїли умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, крадіжки, грабежі, розбої, незаконно зберігали зброю, наркотики та незаконно заволоділи транспортними засобами.

До поліції Києва за минулі 8 місяців від громадян надійшло 4034 звернення про зникнення рідних, з них 3308 осіб знайдено та відновлено з ними зв’язок. Також правоохоронці продовжують роботу з виявлення тіл померлих – встановлено 638 осіб.

Також слідчими підрозділами главку поліції було накладено арешт на майно, що належить суб’єктам підприємницької діяльності засновниками, учасниками, акціонерами або бенефіціарами яких прямо чи опосередковано є громадяни РФ або їх резиденти. Зокрема, це стосується одного із публічних акціонерних товариств, вартість якого становить 21 502 416,00 гривень. Арештовано грошові активи в сумі 145 819,25 доларів США, 183 124,3 Євро, 4 358 020 гривень, тепловози, нежитлові приміщення, сільськогосподарська техніка та обладнання до неї, транспортні засоби та корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу, банківські рахунки і комп’ютерну техніку.

Нагадаємо, 17 жовтня росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в Києві. Серед загиблих – вагітна жінка. Ще 19 людей були поранені. Будинок віком понад 100 років не підлягає відновленню.