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До Білорусі завезли лише близько 3200 російських військових, – Буданов

Наступ на Київ потребує приблизно двох тижнів перекидання особового складу, зараз це не спостерігається. 

До Білорусі завезли лише близько 3200 російських військових, – Буданов
Російська армія в Білорусі
Фото: Міноборони Білорусі

Потенційно загроза атаки з боку Білорусі може бути, але зараз ознак підготовки наступу немає. Росія перекидає туди певну кількість своїх підрозділів, але менше число, ніж заявляється. 

Про це в інтервʼю УП повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, зараз "немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань".

"Станом на зараз росіяни завезли туди біля 3200 осіб", – повідомив він. 

За даними української розвідки, підрозділи в Білорусі не мають важкої техніки. Навпаки, всю таку техніку з баз довгострокового зберігання білоруси відправили на російську територію. 

Щодо можливої спроби наступу на Київ Буданов зазначив, що теоретично це зробити можна, але для цього потрібно два-два з половиною тижні перекидання військ. Зараз, за його словами, такого немає. 

Нагадаємо, минулого тижня в Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза відновлення наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. 

Такий сценарій матиме на меті перерізати постачання озброєння Україні від країн-партнерів. У Білорусі тривають військові навчання. Також проводяться заходи для прихованої мобілізації. 

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