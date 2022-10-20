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Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов

Цього разу окупанти можуть зосередитись на західній ділянці кордону України з Білоруссю. 

Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
Фото: скрін

Росія продовжує накопичувати озброєння і техніку та зосереджувати нові підрозділи біля кордону з Україною і на тимчасово окупованих територіях. На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація стабільна. Однак посилюється агресивна риторика влади Білорусі і Росії щодо розгортання угруповання військ так званої союзної держави. Загроза відновлення наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. 

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу

Такий сценарій матиме на меті перерізати постачання озброєння Україні від країн-партнерів. У Білорусі тривають військові навчання. Також проводяться заходи для прихованої мобілізації. 

"Генштабом ЗСУ постійно відстежується ситуація. Силами оборони проводяться заходи для надійного прикриття північного напрямку, зокрема Києва. У разі відкриття другого фронту, а саме ведення наступальних дій з Республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді", – повідомив Громов. 

Нагадаємо, у Білорусі на аеродромі Зябрівка біля Гомеля останніми днями зросла кількість російської військової техніки. Також там зʼявились піщані насипи, які можуть використовуватися для розміщення радіолокаційних засобів, що корегують ракети.

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