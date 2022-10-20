СБУ ліквідувала у Дніпрі ворожу ботоферму, яка працювала для «розгону» кремлівської пропаганди в ЄС

Було створено майже 10 тис. фейкових акаунтів.

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували потужний канал поширення проросійської пропаганди серед громадян України та Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, задокументовано факти масштабної агітації на підтримку країни-агресора і «розгону» закликів до захоплення державної влади в Україні.

Для проведення ворожих інформаційних диверсій окупанти створили через підконтрольну ботоферму майже 10 тис. фейкових акаунтів. Для їх анонімної реєстрації використовували sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.

До організації незаконної діяльності причетна мешканка обласного центру, яка тривалий час працювала у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення на неї «вийшов» представник спецслужб РФ і запропонував негласне співробітництво на користь окупантів.

За проведення підривної діяльності вона отримувала гроші з РФ.

Також зафіксовано випадки дистанційного адміністрування ворожого телекомунікаційного вузлу напряму з території Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

Нагадаємо, раніше в Facebook викрили велику мережу російських ботів, що маскувалися під відомі медіа і поширювали антиукраїнські тези. Спершу дезінформацію писали на підробних сайтах – потім публікували в соцмережах. Деякі дописи репостили російські посольства.