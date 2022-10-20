Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно росіянина, який охороняв ексватажка "ЛНР", – ОГ

У серпні 2022 року він був поранений на Донеччині та взятий у полон військовослужбовцями ЗСУ.

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно росіянина, який охороняв ексватажка "ЛНР", – ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина РФ, який охороняв ексватажка терористичної організації "ЛНР" за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що житель Воронезької області РФ у 2015 році прибув на тимчасово окуповану територію Луганщини та вступив до лав так званої служби урядової безпеки міністерства внутрішніх справ «ЛНР», отримавши стрілецьку вогнепальну зброю", – йдеться у повідомленні.

У складі озброєної групи з кількох десятків осіб обвинувачений "ніс службу" з охорони найближчого оточення голови псевдореспубліки у Луганську. Виконував покладені на нього обов’язки у НЗФ окупаційної адміністрації РФ з метою зміни меж території та державного кордону.

Від початку російської агресії обвинувачений був направлений в Україну для участі у війні. Воював у лавах збройних формувань держави-агресора на східному фронті. У серпні 2022 року на Донеччині був поранений та взятий у полон військовослужбовцями ЗСУ.

Нагадаємо, бойовик, який охороняв терориста "Гіві", отримав 13 років тюрми. Під час суду чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також