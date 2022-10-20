СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині

Служба безпеки вчергове наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дроні.

Після ворожого обстрілу, блогер, задля збільшення кількості підписників, відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Після цього, його відео підхопив телеграм-канал із мільйонною аудиторію. А через сім хвилин результати обстрілу були у російських пропагандистів.

«СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-«воєнкори», але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій», - йдеться у повідомленні.

Спецслужба повідомляє, що зазначений блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів.

Служба безпеки вчергове наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі та нагадує, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

СБУ продовжує відстежувати випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

Нагадаємо, раніше затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів, чим спровокували повторний обстріл. Він призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.