Люди не постраждали.

Сьогодні вранці ворог атакував селище Комишуваха Запорізької області. Окупанти застосували ракети С-300.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Оновлено 10:59. Внаслідок удару руйнувань зазнав двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Постраждалих немає. Також зруйнована місцева школа соціальної реабілітації.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Фото: Олександр Старух у Telegram

"Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі Комишуваха", – поінформували в Офісі президента.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Нагадаємо, вночі 16 жовтня окупанти знищили дві школи у Запорізькій області.