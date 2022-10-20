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Окупанти вдарили ракетами С-300 по школі і двоповерховому будинку у Комишувасі (оновлено)

Люди не постраждали.

Окупанти вдарили ракетами С-300 по школі і двоповерховому будинку у Комишувасі (оновлено)
Зруйновані Росією українські навчальні заклади
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Сьогодні вранці ворог атакував селище Комишуваха Запорізької області. Окупанти застосували ракети С-300.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Оновлено 10:59. Внаслідок удару руйнувань зазнав двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Постраждалих немає. Також зруйнована місцева школа соціальної реабілітації.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Фото: Олександр Старух у Telegram

"Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі Комишуваха", – поінформували в Офісі президента.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Нагадаємо, вночі 16 жовтня окупанти знищили дві школи у Запорізькій області. 

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