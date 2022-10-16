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Окупанти знищили дві школи у Запорізькій області

"Дві зруйновані школи в Пологівському районі – такий результат дій росіян лише за останній час".

Окупанти знищили дві школи у Запорізькій області
Фото: Олександр Старух у Telegram

Сьогодні вночі окупанти поцілили двома ракетами в школу села Воздвижівка Запорізької області. Навчальний заклад зруйновано майже весь.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає.

Фото: Олександр Старух у Telegram

“Вбивати беззахисних мирних людей та нищити школи, лікарні, будинки. Це і є тактика ворога – нескінченний терор цивільних”, – зазначив голова ОВА.

Фото: Олександр Старух у Telegram

 

Нагадаємо, минулої доби ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка – Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині. 

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