"Дві зруйновані школи в Пологівському районі – такий результат дій росіян лише за останній час".

Сьогодні вночі окупанти поцілили двома ракетами в школу села Воздвижівка Запорізької області. Навчальний заклад зруйновано майже весь.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає.

Фото: Олександр Старух у Telegram

“Вбивати беззахисних мирних людей та нищити школи, лікарні, будинки. Це і є тактика ворога – нескінченний терор цивільних”, – зазначив голова ОВА.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Нагадаємо, минулої доби ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка – Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.