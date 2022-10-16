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ЗСУ вразили за добу 3 склади боєприпасів і 7 районів зосередження окупантів

Авіація Сил оборони 15 жовтня завдала 30 ударів.

ЗСУ вразили за добу 3 склади боєприпасів і 7 районів зосередження окупантів
Фото: 831 бригада тактичної авіації/831s tactical aviation brigade

Авіація Сил оборони протягом доби 15 жовтня завдала 30 ударів, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. 

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. 

Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

Нагадаємо, 14 жовтян ЗСУ знищили ще 400 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже досягли близько 64 700 військових.

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