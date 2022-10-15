Найважчий напрямок фронту, як і раніше, Бахмутський, – Зеленський

На сході й на півдні робиться все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив.

Активні дії тривають на різних ділянках фронту, заявив у сьогоднішньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції”, – сказав очільник країни.

За його словами, на сході й на півдні робиться все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив.

“Хоч би кого вони кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою”, – додав Зеленський.

“Ну а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют”, – звернувся Зеленський до росіян мовою окупантів.

Нагадаємо, протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем заплового вогню.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Костянтинівка, Білогір’я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів Брід та Наливайківка.