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Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань на півдні України

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань на півдні України
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань у зоні відповідальності ОК “Південь”.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

Крім того, авіацією було відпрацьовано два удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях. 

Спроба ворога нанести авіаційні удари по українських позиціях на Херсонщині була невдалою, вертоліт росіян знищили українські захисники. 

Також протягом ночі над Миколаївською областю силами протиповітряної оборони збито 6 дронів, над Херсонщиною – 2, а над півднем Дніпропетровщини - 5.

Був знищений і безпілотник росіян "Орлан-10", який розвідував обстановку вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, українські військовослужбовці двома точними пострілами знищили дві російські самохідні артилерійські установки

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