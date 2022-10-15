Мешканці Сумщини були дуже вдячні рятувальникам за допомогу.

На Сумщині рятувальники ДСНС надавали допомогу мирним жителям, котрі залишились без світла внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Впродовж 12 жовтня рятувальники надавали допомогу жителям десяти населених пунктів Шосткинського району, які після нанесених ворожих ударів по об’єктах інфраструктури, частково залишились без електропостачання”, - повідомили у ДСНС.

Аби у громадян була можливість підтримувати зв'язок, співробітники ДСНС облаштували 11 пунктів підзарядки мобільних телефонів за допомогою генераторів.

Крім мобільних телефонів, люди могли також зарядити павербанки.

Нагадаємо, через значні руйнування енергетичної інфраструктури НЕК Укренерго може впровадити стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області.