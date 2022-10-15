Окупанти вивозять дітей з Енергодара, - мер

Російські окупанти в Енергодарі (Запорізька область) відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю в РФ", - зазначив він.

Мер додав, що "можна тільки здогадуватися, що відбувається у свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста".

"Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому? Адже будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. І це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад", - зауважив Орлов.

Він підкреслив, що довіряючи життя своїх дітей терористам, потрібно "хоч трохи замислюватися про можливі наслідки".

Нагадаємо, що 11 жовтня російські окупанти знову відключили всі шість енергоблоків на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, а співробітників змушують підписувати контракти із "Росатомом".