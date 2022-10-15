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На Київщині можливі звуки вибухів через розмінування

Розмінування триває у громадах трьох районів.

На Київщині можливі звуки вибухів через розмінування
Фото: ДСНС

У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів Київської області 15 жовтня проводитимуться роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила у Телеграм Київська обласна військова адміністрація.

Через це в області можливо чути звуки вибухів.

«Зберігайте спокій, дотримуйтеся правил безпеки та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!», — закликали в адміністрації.

Нагадаємо, що у суботу вранці, 15 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по території однієї з громад Київської області. Після цього «Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень у Київській області.

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