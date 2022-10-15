У ході стабілізаційних заходів на Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру окупантів у селі Новоолександрівка.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення «референдуму». Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі. Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування. Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій.

Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця РФ і почали «обхід» кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси «за». СБУ уже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані.

Нагадаємо, що під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Херсонщини Служба безпеки виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян.