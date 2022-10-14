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На Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян

Також задокументували факти викрадення і катувань жителів.

На Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян
Фото: СБУ

Під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Херсонщини Служба безпеки виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Понад 500 артснарядів і боєприпасів до РСЗВ "Град" і "Ураган", а також більш ніж 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін рашисти зберігали у приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка.

Знахідки передали на потреби Збройних Сил України.

В СБУ зазначили, що окупанти покинули арсенал під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку.

Також співробітники спецслужби встановили численні факти вбивств і катувань жителів під час тимчасової окупації району. 

"Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх "здавати" місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави. Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь", - повідомили в СБУ.

Також Служба безпеки задокументувала викрадення жительки селища, яку окупанти звинуватили у коригуванні артобстрілів по своїх позиціях.

За інформацією СБУ, на території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже "СТО". Сюди росіяни звозили викрадені в українців автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше в Херсонській області українські військові виявили справну військову техніку, які залишили окупанти.

А на Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152-мм САУ.

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