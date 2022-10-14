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У Миколаєві рятувальники дістали з-під завалів тіло останнього - шостого - загиблого

Пошукову операцію завершено.

У Миколаєві рятувальники дістали з-під завалів тіло останнього - шостого - загиблого
Фото: Telegram/Сєнкевич Online

Сьогодні рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета 13 жовтня.

Про це в соцмережах повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих". - уточнив Сєнкевич.

За його словами, внаслідок обстрілу росіян 13 жовтня загинули вісім жителів будинку і один рятувальник, який перебував на човниковій станції під час чергування. "Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні", - додав міський голова.

Сєнкевич підкреслив, що декілька днів біля будинку патрулюватимуть правоохоронці, аби люди могли не переживати за своє майно.

Тепер комунальники зачистять територію від уламків та сміття. А ремонтні бригади заб'ють ОСБ-плитами вікна у вцілілих квартирах.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика, який пробув там шість годин. Учора дитина померла в лікарні. Також цього дня вдалося деблокувати тіла ще п'ятьох загиблих.

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