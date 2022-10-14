​Червоний Хрест вимагає негайного доступу до військовополонених, – заява

“Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити”.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених. Раніше роботу організації критикував президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у заяві МКЧХ.

“Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною. З лютого ми працюємо над тим, щоб отримати доступ і перевірити умови та поводження з військовополоненими та інформувати їхні родини про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити”, – йдеться в документі.

У Червоному Хресті додали, що вони готові відвідати будь-яке місце, де утримуються військовополонені, у тому числі і колонію в Оленівці. Однак, окрім надання доступу на високому рівні влади, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Працівники Червоного Хреста не можуть примусово отримати доступ до місця ув’язнення чи інтернування.

Оскільки усі держави взяли на себе зобов’язання поважати Женевські конвенції, надання МКЧХ доступу до військовополонених є юридичним обов’язком, наголошують в організації.

“Наша місія може бути досягнута лише скоординованими зусиллями зі сторонами конфлікту. І ми просимо їх і міжнародну спільноту підтримати ту роль, яку нам відведено”, – зазначають у заяві.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донеччини.

Роботу МКЧХ також розкритикував президент Володимир Зеленський та закликав організацію докласти зусиль, аби потрапити до концтабору в Оленівці.