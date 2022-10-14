З наступного понеділка заклади освіти Києва працюватимуть у змішаному форматі, – КМДА

Доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання.

З наступного понеділка, 17 жовтня, столичні заклади освіти будуть працювати у змішаному форматі.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Згідно з повідомленням, це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

“Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно”, – йдеться у повідомленні.

Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки.

Раніше в Міносвіти повідомили, що форма освітнього процесу наступного тижня буде визначатися з огляду на безпекову ситуацію.